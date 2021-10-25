Пожар в Киеве произошел в ночь на понедельник, отметили в ГСЧС.

В Киеве ночью произошел пожар на Лысой горе, на открытой местности горел травяной настил.

Как сообщили в столичном Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, сообщение о пожаре неподалеку от вул. Саперно-Слободской, что в Голосеевском районе столицы, поступило в 00:10 25 октября.

На открытой местности горел травяной настил на двух участках. Пламя распространилось на площадь 800 кв. м. Пожарные ликвидировали пожар в 01:01.

Кроме того сообщается, что за прошедшие сутки столичные спасатели также тушили пожар на открытой территории в пределах Национального природного парка "Голосеевский" по ул. Ягодной. Горел лес на площади 500 кв. м.

Читайте такжеСгорел дом, уничтожены три авто и мужчина в крайне тяжелом состоянии: в Киеве произошло огненное ЧП (фото)Также в Печерском районе, возле Железнодорожного шоссе, на открытой местности горел мусор и листья на площади 500 кв. м.

Всего, как сообщают спасатели, за прошедшие сутки они 7 раз тушили пожары на открытой территории.

Общая площадь возгораний составила около 2 000 кв. м.

Ранее сообщалось, что в городе Белая Церковь Киевской области утром 4 октября на втором этаже двухэтажного здания больницы в палате был пожар. В результате возгорания погиб один человек, а еще один – пострадал.

Автор: Инна Андалицкая