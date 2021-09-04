В Киеве произошел пожар в сауне бизнес-центра "Колизей", расположенном в Дарницком районе по ул. Ларисы Руденко, 6 А. Спасатели уже потушили огонь.
Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Сигнал о возгорании в помещении на восьмом этаже бизнес-центра поступил в 18:18. Спасатели сразу выехали на место инцидента и установили, что огонь распространился на кровлю площадью 100 м. кв.
"Во время проведения осмотра между 7 и 8 этажами из лифтовой кабины спасена девушка 2005 г. р.", - говорится в сообщении.
В 19:22 пожар в помещении сауны и на кровле бизнес-центра локализовали на площади 100 кв. А в 19:30 - ликвидировали. Жертв и пострадавших нет.
К тушению привлекались 40 человек и 9 единиц техники ГСЧС.
Ранее УНИАН уже сообщал, что в Киеве нетрезвый мужчина угрожал взорвать дом, полиция провела спецоперацию.
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