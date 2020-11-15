При задержании они пытались напасть на полицейских.

В Киеве задержали двоих нетрезвых парней, которые развлекались, отрывая зеркала у припаркованных автомобилей.

Читайте такжеВ Одесской области злоумышленник повредил машину соседей и натравил на них собакуОб этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Киева в Facebook.

Во время задержания нарушители пытались напасть на правоохранителей и вели себя вызывающе.

«Инспекторам в свою очередь пришлось применить спецсредства – газ раздражающего действия и наручники», – отмечается в сообщении.

Задержанных доставили в Соломенское управление полиции. За совершенные правонарушения на них составили админпротоколы по ст. 185 (злостное неповиновение работникам полиции), ст. 173 (мелкое хулиганство) КоАП.

На задержанных, одному из которых 18 лет, а второму – 19, прямо указали очевидцы происшествия.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Катерина Шварц