В Киеве задержали двоих нетрезвых парней, которые развлекались, отрывая зеркала у припаркованных автомобилей.
Читайте такжеВ Одесской области злоумышленник повредил машину соседей и натравил на них собакуОб этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Киева в Facebook.
Во время задержания нарушители пытались напасть на правоохранителей и вели себя вызывающе.
«Инспекторам в свою очередь пришлось применить спецсредства – газ раздражающего действия и наручники», – отмечается в сообщении.
Задержанных доставили в Соломенское управление полиции. За совершенные правонарушения на них составили админпротоколы по ст. 185 (злостное неповиновение работникам полиции), ст. 173 (мелкое хулиганство) КоАП.
На задержанных, одному из которых 18 лет, а второму – 19, прямо указали очевидцы происшествия.
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