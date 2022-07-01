Задержаны 4 российских агента, которые разведывали позиции ВСУ, геолокации стратегических объектов, а также призвали украинцев поддержать оккупантов.

Сотрудники Службы безопасности обезвредили агентурную группу российской разведки, которая собирала разведданные по обороне Киев.

Об этом сообщил спикер СБУ Артем Дехтяренко в Telegram-канале службы.

В результате оперативных действий задержаны 4 российских агента, которые разведывали позиции ВСУ, геолокации стратегических объектов, а также призывали украинцев поддержать оккупантов.

"Вражеская группа была сформирована кадровым сотрудником ГРУ полковником Владиславом Донцом для проведения подрывной деятельности против Украины. Он находился в составе оккупационной группировки РФ на территории Киевской и Черниговской областей и координировал деятельность российских агентов", - рассказал спикер СБУ.

По его словам, непосредственное руководство группой осуществлял представитель террористической организации "МГБ ЛНР" Валентин Тилилим, а для коммуникации использовали заранее отработанные каналы закрытой связи.

По данным следствия, агентурную группу "активировали" в начале полномасштабной агрессии РФ, среди ее участников было четкое распределение сфер ответственности за выполнение вражеских задач.

Ранее в штабе сообщали, что российские оккупанты активизировали разведывательно-диверсионную и подрывную деятельность в Украине.

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