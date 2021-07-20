Блогеры нанесли ущерб владелице квартиры более чем на 370 тысяч гривень.

Печерская окружная прокуратура завершила расследование в отношении пяти киевлян, устроивших погром в съемной квартире ради ролика в TikTok. Блогеры предстанут перед судом.

Об этом говорится в сообщении прокуратуры.

Инцидент произошел еще в апреле. Компания взяла на сутки в аренду квартиру по бульвару Леси Украинки через риелтора. Поздно вечером пьяная молодежь начала крушить в квартире мебель и портить интерьер.

Как свидетельствуют кадры, опубликованные в сети, блогеры достали кухонный нож и прошлись им по натяжному потолку.

Также пьяная компания сорвала обои, разбила и повредила технику, элементы интерьера и мелкие бытовые приборы, а затем перешла к стеклянным изделиям. Парни и девушки курили в доме сигареты и посреди ночи громко включили русский рэп.

Молодежь снимала погром на камеру телефона и разместила доказательство совершения преступления у себя на страницах в TikTok.

Блогеры нанесли ущерб владелице квартиры более чем на 370 тысяч гривень. Правоохранители квалифицировали их действия как умышленное уничтожение чужого имущества и хулиганство, совершенное группой лиц.

Обвинительный акт направили в Печерский райсуд Киева.

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Автор: Яна Ставская