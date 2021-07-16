Ранее парень сделал непристойные намеки на сексуальные отношения с 16-летней Милли.

21-летний американский блогер TikTok Хантер "Эхо" Эчимович извинился за то, что обмолвился об отношениях с несовершеннолетней звездой сериала "Странные дела" Милли Бобби Браун ("Одди").

Ролик появился на его странице в TikTok. Своим фанатам он сказал, что чувствует себя плохо из-за того, как поступил, пишет HuffPost.

Ранее парень сделал непристойные намеки на сексуальные отношения с 16-летней Милли. Он утверждал, что встречался с актрисой, вступал с ней в интимные отношения и жил вместе с ней в ее доме.

На возмущение пользователей, что Хантер был в отношениях с несовершеннолетней и из-за этого должен сесть в тюрьму, блогер отвечал, что все это было по согласию и повода для заявления в полицию нет.

Читайте также23-летняя певица впервые прокомментировала слухи о романе с ВакарчукомТеперь блогер заявляет, что ему стыдно за свое поведение. В своих действиях Хантер обвинил алкоголь, добавив, что та прямая трансляция вообще не должна была бы пройти.

Американец сказал, что после слов о Милли ему начали писать негативные комментарии. И парня это задело: "Я проводил прямую трансляцию в течение двух-трех часов и пьянел все больше и больше. Я стал более беспечным. Я сказал то, что не стоило говорить. За эту прямую трансляцию я прощу прощения. Я не горжусь этим. То, что я говорил, было очень незрело, это выставило в ужасном свете мою семью, меня и друзей. Мне очень обидно, что я провел этот лайв".

Представители звезды "Странных дел" ответили, что считают слова Хантера "безответственными, оскорбительными и ненавистническими".

В 2019 году таблоиды писали об отношениях Милли с сыном Бекхэмов – 15-летним Ромео, и что Виктория Бекхэм тогда, мол, одобрила этот роман.

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Автор: Иван Бойко