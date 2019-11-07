В Киеве пьяная женщина на Volkswagen таранила все на своем пути до приезда полицейских (видео)

Свои кульбиты за рулем женщина объяснила небольшим водительским опытом. Однако правоохранители обнаружили, что она просто была пьяная.

В Киеве пьяная женщина за рулем Volkswagen таранила все на своем пути, а свои маневры объясняла малым водительским опытом.

Об этом сообщается на странице "Киев Оперативный" в Facebook.

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Отмечается, что сначала "барышня" влетела в бетонную ограду на проспекте Георгия Гонгадзе. Пытаясь уехать, она преувеличила с газом и тут же вылетела за бровку на газон. Когда же к ней подбежали прохожие, женщина извинилась и ответила, что только сегодня получила водительское удостоверение и никак не может привыкнуть к авто.

Однако уже через 20 минут на другой стороне улицы, неподалеку от местного управления полиции, она въехала в припаркованный автомобиль.

Женщина снова начала рассказывать о небольшом опыте за рулем, однако владелец побитого авто решил вызвать полицию. Правоохранители обнаружили, что женщина просто пьяна и потому совершает такие кульбиты за рулем. Прибор Драгер показал 1,65 промилле.

Как сообщал УНИАН, в Киеве на житомирской трассе неизвестный мотоциклист оставил взрывчатку на крыше 600-го «мерседеса», после чего через несколько секунд произошел мощный взрыв. Как выяснилось, было совершено покушение на бизнесмена, директора фармацевтической компании Игоря Сало.