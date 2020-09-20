Мужчина хотел временно заблокировать работу подземки.

В Киеве будут судить 26-летнего местного жителя за ложное сообщение о заминировании станции метрополитена «Вокзальная».

Об этом сообщили в Отделе коммуникации полиции Киева.

Следователи направили в суд материалы уголовного производства с обвинительным актом.

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Киевлянину грозит от двух до шести лет лишения свободы. На время досудебного расследования он находился под круглосуточным домашним арестом.

В полиции напомнили, что летом мужчина позвонил на спецлинию «102» и сообщил о якобы заложенной взрывчатке на станции метро «Вокзальная». После задержания он объяснил, что имел целью временно заблокировать работу подземки.

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Автор: Светлана Закелова