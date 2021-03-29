Жертвами становились люди, которые купили квартиры в новостройках, но не успели зарегистрировать за собой право собственности.

В Одессе будут судить пятерых злоумышленников, которые во главе с бывшим полицейским завладели чужими квартирами на миллионы.

Читайте такжеВ Тернополе мужчина устроил стрельбу на детской площадке, чтобы "успокоить детей"Как сообщили УНИАН в пресс-службе Одесской областной прокуратуры, прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении 3 членов организованной преступной группы и двух их сообщников.

Установлено, что бывший следователь полиции, который сам раньше расследовал уголовные дела, связанные с мошенничеством с недвижимостью, спланировал и воплотил в жизнь свою преступную схему по присвоению ряда объектов. С этой целью он привлек других соучастников, в том числе действующего адвоката.

Схема заключалась в том, что на основании документов, в которые вносились недостоверные сведения, объекты вносились в Государственный реестр прав на недвижимое имущество на подставных лиц, которые в свою очередь продавали их третьим лицам – людям, которые не знали о преступлении.

«Потенциальными жертвами злоумышленников были только граждане, которые приобрели квартиры в новостройках, но не успели зарегистрировать за собой право собственности. Информацию мошенники получали из государственных электронных реестров и от других участников рынка недвижимости», - сообщили в прокуратуре.

По данным пресс-службы, всего с февраля 2018 года сообщники незаконно завладели минимум 10 объектами недвижимости в Одессе на общую сумму почти 9 млн грн.

Как сообщили УНИАН в полиции, преступную группу разоблачили оперативники Управления стратегических расследований в Одесской области, материалы дела направлены в суд 29 марта.

В полиции утверждают, что мошенники успели незаконно приобрести значительно больше квартир – 19 объектов недвижимости, общей стоимостью 27 млн грн.

Отмечается, что 36-летний соорганизатор схемы, ранее работая в правоохранительных органах, получил полный и беспрепятственный доступ к нужным для мошенничества материалам.

Как выяснилось, злоумышленники проводили определенный анализ объектов недвижимости. В частности, с помощью государственных электронных реестров, сведений риэлторов и т. д. фигуранты изучали состояние приватизации квартир в домах, строительство которых было приостановлено, а сдача в эксплуатацию происходила со значительным отклонением от запланированных сроков.

В дальнейшем участники ОПГ подыскивались объекты, фактические владельцы которых за них с предприятием-застройщиком уже рассчитались, но еще не оформили право на имущество.

Выбрав объект, фигуранты изготовляли поддельные документы, в том числе нотариальные (договоры долевого участия, купли-продажи, справки с ОСМД, ЖСК и т. д.), клише подписей должностных лиц предприятий-застройщиков, а также печати, штампы таких предприятий.

Подыскивали сообщников, которые за денежное вознаграждение, выдавали себя, например, за собственника квартиры или инвестора, и вводили в заблуждение людей в соответствующих госструктурах по выдаче нужных документов. В дальнейшем на этих сообщников (подставных лиц) оформлялось жилье, а настоящие владельцы лишились возможности регистрации за собой права собственности.

Затем с помощью представителей агентств недвижимости злоумышленники квартиры продавали людям, которые понятия не имели, что имеют дело с мошенниками.

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Автор: Лариса Козовая