Двое его товарищей смогли найти дорогу и добраться до с. Лумшоры Ужгородского района.

В Закарпатской области спасатели вторые сутки ищут туриста, который еще в субботу вечером потерялся в горах.

Об этом сегодня УНИАН сообщила пресс-секретарь Управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Закарпатской области Наталья Батыр.

По ее словам, вторые сутки подряд возле полонины Руна Ужгородского района продолжаются поиски туриста, который вечером 4 декабря потерялся во время катания на снегоходах.

"Напомню, в районе полонины Руна катались трое закарпатцев. Вечером 4 декабря, около 18 часов, двое из них позвонили спасателям и сообщили, что потеряли третьего товарища и из-за метели потерялись сами", - сообщила Батыр.

Пресс-секретарь уточнила, что после ночевки на полонине при температуре -10 мороза двое туристов все же нашли дорогу и спустились в с. Лумшоры Ужгородского района, откуда позвонили спасателям и сообщили, что в помощи не нуждаются.

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В то же время к поискам третьего заблудившегося туриста привлечены 6 горных поисково-спасательных отделений г. Ужгород, г. Мукачево, г. Иршава, пгт. Межгорье, с. Н. Ворота, с. Пилипец: по состоянию на 8:00 6 декабря к поисковой операции в целом привлечены 30 спасателей и 7 единиц техники, помогают пятеро волонтеров.

"В связи с тем, что полонина Руна расположена так, что спуститься с нее можно и на территории Ужгородского (бывший Перечинский), и Мукачевского (бывший Воловецкий) районов, спасатели ищут в обоих направлениях", - уточнила Батыр.

Пресс-секретарь добавила, что спасатели нашли снегоход, который оставили туристы, но кому он принадлежит, пока неизвестно.

"Морозы, метель, очень плохая видимость препятствуют поискам. Нет никаких сведений о местонахождении третьего туриста, только информация от его товарищей о том, что у него был практически разряжен телефон и что, вероятно, он пошел в направлении Воловеччины", - уточнила пресс-секретарь УДСНС.

Как сообщал УНИАН, 4 декабря в 18:02 к спасателям поступило сообщение о том, что во время катания на снегоходах в районе полонины Руна Турье-Реметовской территориальной общины Ужгородского района, потеряли ориентир местности и заблудились трое мужчин. Двое из них через сутки сообщили, что спустились в с. Лумшоры Ужгородского района и в помощи не нуждаются.

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Авторы: Ирина Синельник, Наталия Петервари