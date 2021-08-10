Всего с горы Клифы спасатели спустили восемь человек.

Сотрудники спасательного отряда помогли добраться до больницы туристам, которым стало плохо по время похода по Карпатам.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Инцидент произошел в 11:30 10 августа. Просьба о помощи поступила от группы из 28 человек, которые отправились в поход из Запорожской области.

Они находились в районе горы Клифа в Раховском районе. К этому месту специалисты горного поисково-спасательного отделения и отправились.

Читайте такжеВ Карпатах спасли туриста из Херсона, который потерялся при спуске с ГоверлыПрибыв на автомобиле высокой проходимости и квадроцикле, они оказали троим детям 10, 12 и 14 лет доврачебную помощь и транспортировали их в село Луга, где их уже ждали медики.

По предварительной информации дети могли получить пищевое отравление.

Также были эвакуированы пять других туристов этой группы, в том числе двое взрослых и трое несовершеннолетних.

Ранее УНИАН сообщал о поисках в Карпатах 15-летнего туриста, который отстал от своей группы во время спуска с горы Говерла. Парня искали четыре года.

А в феврале двое туристов из Киева заблудились во время катания на лыжах на склоне горы Гемба. Одного из них нашли невредимым на следующий день, тело второго обнаружили лишь в апреле.

Автор: Станислав Кожемякин