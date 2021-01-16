25-летнего львовянина транспортировали для обследования в Раховскую районную больницу.

Спасатели завершили операцию по поиску 25-летнего львовянин, который при прохождении туристического маршрута заблудился в районе горы Поп-Иван Мармарошский.

Читайте такжеНа Закарпатье ищут львовянина, который заблудился в горах (видео)Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Facebook.

В настоящее время спасенный проходит обследование в Раховской районной больницы, куда его транспортировали спасатели.

Всего в поисково-спасательных работах были задействованы 20 человек личного состава и 6 единиц техники, добавили в ГСЧС.

Поиски туриста в Карпатах

На Закарпатье два дня продолжались поиски 25-летнего львовянина, который заблудился в горах.

Спасатели УГСЧС сначала прочесывали местность до позднего вечера, периодически поддерживая с парнем телефонная связь. В конце концов поиски пришлось приостановить из-за ухудшения погодных условий - началась сильная метель, высота снежного покрова достигала одного метра, видимость составляла не более 5 метров.

Затем представители Мукачевского пограничного отряда связались с румынскими коллегами и призвали их присоединиться к поискам потерявшегося львовянин, поскольку появилась информация, что турист может находиться на территории Румынии.

О спасении туриста спасателям сообщили 15 января в 21.00. Волонтеры с добровольному спасательно-поискового поста в Мармаросах, которые проводили поиски, нашли его в районе долины Струнга, в полукилометре от границы на румынской стороне.

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Автор: Тамара Отовская