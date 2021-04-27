Тело погибшего нашли горные спасатели.

Спасатели Главного управления ГСЧС Украины в Закарпатской области нашли тело туриста из Киева, который заблудился в районе горы Гемба еще 13 февраля.

Читайте такжеВ Турции разъяснили, будет ли локдаун распространяться на туристовОб этом сообщают в ГСЧС.

Погибшего нашли 27 апреля в 16:00 горные спасатели.

Тело было найдено в ущелье у ручья у подножия горы Магура-Жиде.

После проведения правоохранителями первоочередных следственных действий, оно будет транспортировано в с. Березники.

К поискам привлекались 10 спасателей и 2 единицы техники от горных поисково-спасательных отделений Ужгорода и Мукачево.

Турист из Киева потерялся в Карпатах: что известно

Двое туристов из Киева заблудились 13 февраля во время катания на лыжах на склоне горы Гемба - одной из самых высоких вершин горного массива Полонина Боржава, что на границе Свалявского и Межгорского районов Закарпатской области.

На следующий день поисковая группа ГСЧС нашла одного из них. Состояние его здоровья было удовлетворительное.

Ночью 16 февраля из-за опасности схода лавин спасательную операцию останавливали. Однако уже в шесть утра поиски возобновили.

Мужчину искали полсотни спасателей, привлекли даже вертолеты.

5 марта спасатели приняли решение о прекращении поисков туриста.

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.

Автор: Людмила Жерновская