Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы

В Ивано-Франковске банда вымогала у предпринимателя несуществующие долги. Преступники выдавали себя за военных и угрожали вывезти "на ноль".

"Банда действовала под контролем "смотрящего" за Ивано-Франковской областью, известного криминального авторитета. Участники группировки терроризировали жителей региона, требовали с них деньги и отбирали частное имущество. Для этого создавали искусственные конфликтные ситуации или коммерческие споры, а затем выставляли "счет" за мирное решение проблемы", - говорится в сообщении СБУ.

Отмечается, что преступники требовали деньги от местных предпринимателей и пытались расширяли свое влияние. Кроме того, после начала полномасштабной войны подозреваемые выдавали себя за военных. Они угрожали жертвам, что заберут "на ноль", где будут забирать деньги в счет уплаты долга. При этом члены банды сделали себе фейковые справки о непригодности к военной службе.

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Правоохранители зафиксировали факт вымогательства 150 тысяч гривень у местного предпринимателя. Мужчина, опасаясь за свою жизнь, согласился отдать двумя траншами 50 тысяч и 100 тысяч гривень.

В ходе обысков правоохранители изъяли часть средств, два авто, телефоны и другие доказательства, на которые наложен арест.

Задержанным сообщили подозрение в вымогательстве, совершенном по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения. Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы.

В свою очередь издание "Украинская правда" выяснило, что криминальный авторитет, о котором идет речь, известен по прозвищу "Свят" - Святослав Келебай (1976 года рождения). Его сообщники - 33-летний Назарий Шевчук и 39-летний Андрей Повх.

Рэкет на Закарпатье - последние новости

Правоохранители обезвредили преступную группировку, которая терроризировала жителей Западного приграничья Украины. В результате спецоперации на Закарпатье задержан лидер банды - действующий депутат облсовета, который в преступной среде имеет статус криминального авторитета.

Злоумышленник является давним соратником и кумом Виктора Медведчука, который в свое время назначил его руководителем областной ячейки запрещенной партии ОПЗЖ.

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