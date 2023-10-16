На Прикарпатье банда вымогала деньги от предпринимателей / фото СБУ

В Ивано-Франковске банда вымогала у предпринимателя несуществующие долги. Преступники выдавали себя за военных и угрожали вывезти "на ноль".

"Банда действовала под контролем "смотрящего" за Ивано-Франковской областью, известного криминального авторитета. Участники группировки терроризировали жителей региона, требовали с них деньги и отбирали частное имущество. Для этого создавали искусственные конфликтные ситуации или коммерческие споры, а затем выставляли "счет" за мирное решение проблемы", - говорится в сообщении СБУ.

Отмечается, что преступники требовали деньги от местных предпринимателей и пытались расширяли свое влияние. Кроме того, после начала полномасштабной войны подозреваемые выдавали себя за военных. Они угрожали жертвам, что заберут "на ноль", где будут забирать деньги в счет уплаты долга. При этом члены банды сделали себе фейковые справки о непригодности к военной службе.

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Правоохранители зафиксировали факт вымогательства 150 тысяч гривень у местного предпринимателя. Мужчина, опасаясь за свою жизнь, согласился отдать двумя траншами 50 тысяч и 100 тысяч гривень.

В ходе обысков правоохранители изъяли часть средств, два авто, телефоны и другие доказательства, на которые наложен арест.

Фото На Прикарпатье орудовала банда рэкетиров 16 октября 2023
Фото На Прикарпатье орудовала банда рэкетиров 16 октября 2023
Фото На Прикарпатье орудовала банда рэкетиров 16 октября 2023
Фото На Прикарпатье орудовала банда рэкетиров 16 октября 2023
Фото На Прикарпатье орудовала банда рэкетиров 16 октября 2023
Фото На Прикарпатье орудовала банда рэкетиров 16 октября 2023
Фото На Прикарпатье орудовала банда рэкетиров 16 октября 2023

Задержанным сообщили подозрение в вымогательстве, совершенном по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения. Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы.

В свою очередь издание "Украинская правда" выяснило, что криминальный авторитет, о котором идет речь, известен по прозвищу "Свят" - Святослав Келебай (1976 года рождения). Его сообщники - 33-летний Назарий Шевчук и 39-летний Андрей Повх.

Рэкет на Закарпатье - последние новости

Правоохранители обезвредили преступную группировку, которая терроризировала жителей Западного приграничья Украины. В результате спецоперации на Закарпатье задержан лидер банды - действующий депутат облсовета, который в преступной среде имеет статус криминального авторитета.

Злоумышленник является давним соратником и кумом Виктора Медведчука, который в свое время назначил его руководителем областной ячейки запрещенной партии ОПЗЖ.

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