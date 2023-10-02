Одного готовят к транспортировке в ожоговый центр города Львова, а позже – второго.

Двое мальчиков, пострадавших в результате пожары на нефтепроде вблизи села Стрымба Надворнянского района, находятся в больнице. Состояние детей оценивается как тяжелое, у них многочисленные глубинные ожоги.

"Только что вернулась из Ивано-Франковской областной детской больницы, где врачи делают все возможное для спасения двух мальчиков Юрка и Евгения, пострадавших в результате пожара, вызвавшего утечку нефтепродукта в Надворнянском районе. Дети - в тяжелом состоянии, с многочисленными глубинными ожогами", - сообщила руководитель Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук в своем Telegram-канале.

Онищук рассказала, что врачам пока удалось стабилизировать состояние старшего мальчика и его уже готовят к транспортировке в ожоговый центр города Львова. При этом добавила, что как только будет возможность, туда на лечение отправят и второго мальчика.

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Онищук сообщила, что также во Львове в ожоговом центре готовы принять мужчину, который с тяжелыми ожоговыми травмами, и за жизнь которого борются медики КНП ОКЛ Ивано-Франковского областного совета.

Как сообщает Министерство внутренних дел Украины, по факту пожара нефтепродуктов на Прикарпатье полиция начала уголовное производство. В Надворнянском районе продолжают работать полицейские, привлечены специалисты-криминалисты и взрывотехники. Они устанавливают обстоятельства и причину возгорания.

Полицейские проводят дополнительный осмотр места происшествия, изымают вещественные доказательства. Уже назначен ряд экспертиз.

Следственным отделением Надворнянского районного отдела полиции начато досудебное расследование по признакам уголовного преступления, предусмотренного частью 3 статьи 292 "Повреждение объектов магистральных или промышленных нефте-, газо-, конденсатопроводов и нефтепродуктопроводов" Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается.

В сообщении сказано, что утечка нефти в ручей в лесном массиве, произошла в результате разгерметизации трубопровода. В результате пожара пять человек госпитализировали в больницы с ожогами.

Взрыв на нефтепроводе в Ивано-Франсковской области - что известно

В субботу, 30 сентября, вблизи села Стримба Надворнянского района Ивано-Франковской области, произошел порыв нефтепровода (диаметром 150 мм) с последующим разлитием нефтепродуктов на площади 100 м кв. и горением. Огонь распространился на частный дом.

По данным полиции, пострадали 9 человек. Серьезные ожоги получили дети 11 и 8 лет и взрослые-35, 39 и 58 лет. Еще четверых пострадавших осмотрели медики, которые работали на месте происшествия, у них незначительные ожоги и оказана необходимая медицинская помощь. От госпитализации они отказались.

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