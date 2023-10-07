Депутат организовал банду, которая "выбивала" деньги из местных, угрожая им насилием и "конфискацией" частного имущества.

Правоохранители обезвредили преступную группировку, которая терроризировала жителей Западного приграничья Украины. В результате спецоперации на Закарпатье задержан лидер банды - действующий депутат облсовета, который в преступной среде имеет статус криминального авторитета.

Злоумышленник является давним соратником и кумом Виктора Медведчука, который в свое время назначил его руководителем областной ячейки запрещенной партии ОПЗЖ, сообщает Служба безопасности Украины.

По данным источника УНИАН в правоохранительных органах, речь идет о депутате Иване Чубирко.

В марте 2022 года уголовник даже планировал стать народным депутатом вместо своего однопартийца Ильи Кивы, который был лишен депутатского мандата.

По данным следствия, задержанный депутат облсовета организовал банду, которая пыталась держать в страхе жителей приграничного региона и "выбивала" из них деньги. Для этого они создавали искусственные конфликтные ситуации или вымышленные "коммерческие" споры, а затем требовали деньги за их разрешение. В случае отказа платить "дань" – бандиты угрожали потерпевшим насилием и "конфискацией" частного имущества.

Правоохранители зафиксировали, что депутат вместе со своей "правой рукой" - еще одним криминальным авторитетом - требовали с местного предпринимателя деньги. Чтобы заставить мужчину отдать деньги, приспешник лидера банды похитил у потерпевшего автомобиль и обещал вернуть в случае выплаты всей суммы вымышленного "долга".

"Сотрудники СБУ задержали депутата и его сообщника "на горячем" во время передачи им первой части денег от пострадавшего предпринимателя. При обысках по местам работы и проживания депутата и других участников банды обнаружены вещественные доказательства преступной деятельности", - рассказали в СБУ.

Сейчас задержанным злоумышленникам готовится сообщение о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса: ч. 4 ст. 189 (Вымогательство, совершенное организованной группой в условиях военного положения) и ч. 3 ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством).

Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей. Рэкетирам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

В то же время, в Офисе генпрокурора уточнили, что депутат облсовета по предварительному сговору с криминальным авторитетом требовали с местного предпринимателя 135 тыс. долларов несуществующего долга в качестве платы за якобы использование их авторитета при осуществлении операций с недвижимостью.

По данным следствия, чтобы заставить отдать деньги, мужчину и его семью запугивали и разбивали окна.

Виктор Медведчук - что о нем известно

Предатель Украины Виктор Медведчук получил подозрение в госизмене в мае 2021 года, когда еще был нардепом. После начала полномасштабного вторжения он сбежал из-под домашнего ареста, однако в апреле его снова задержали и отправили в СИЗО.

В сентябре 2022 года Медведчука обменяли на украинских защитников.

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