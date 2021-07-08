Конфликт вспыхнул в связи с тем, что в квартиру, где находился стрелок, пытался попасть ее новый владелец.

Вероятной причиной стрельбы в Голосеевском районе Киева 7 июля была перепродажа квартиры. Именно в ней забаррикадировался стрелок Иван Мартынюк.

Как говорится в сюжете ТСН, в квартиру пытался попасть уже второй владелец. Первый, который приобрел квартиру на торгах, год не мог этого сделать и, наконец, перепродал жилплощадь.

Что в квартире есть люди и что ее продали через торги, очередной владелец знал.

"Нашел квартиру через знакомую. По цене ниже рыночной, купил по договору купли-продажи. Никаких препятствий не было".

Читайте такжеПолиция обнародовала видео задержания "голосеевского стрелка" в КиевеВ саму же квартиру владелец пытался попасть вместе с правоохранителями, это закончилось стрельбой и двумя раненными.

"Иван Мартынюк за решеткой, его будут судить за посягательство на жизнь правоохранителя. 8 июля будут выбирать меру пресечения. Квартира, из-за которой все началось, сейчас пуста. Заходил ли туда владелец еще неизвестно, но он уже готовится писать заявление о поджоге своего жилья" – говорится в сюжете.

Стрельба в Киеве 7 июля: подробности

Утром 7 июля в Киеве провели спецоперацию по задержанию вооруженного мужчины, который ранил двух человек, в том числе полицейского.

По предварительной информации, сотрудники патрульной полиции выехали на вызов о конфликте в квартире на проспекте Голосеевском. На месте происшествия владелец квартиры выстрелил из охотничьего ружья в направлении полицейских.

Правоохранитель получил огнестрельное ранение руки, а другой мужчина – ранение в лицо. После этого злоумышленник закрылся в квартире и поджег ее.

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Автор: Катерина Шварц