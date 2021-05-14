В Хмельницкой области сотрудники полиции объявили о подозрении отцу, который раскаленной кочергой избил двух своих малолетних детей.
По информации полиции области, о следах побоев и сильных ожогов на теле детей правоохранителям сообщила работница поселкового совета.
"На место происшествия сразу выехала следственно-оперативная группа и работники ювенальной превенции полиции. Прибыв на место происшествия, правоохранители выяснили, что 37-летний мужчина раскаленной кочергой избил своего 8-летнего сына и 6-летнюю дочь", - рассказали в полиции.
Оказалось, сожительница мужчины, которая не является биологической матерью детей, пожаловалась, что те не слушаются. Чтобы угомонить сына и дочь, отец взял кочергу, разогрел ее в печи и отлупил детей. Дети получили ожоги ягодиц, ног и спины.
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В целом семья воспитывает пятерых детей. Сейчас их изъяли у родителей и отправили в больницу.
Следователи надеются привлечь к ответственности и женщину, на глазах которой происходило избиение детей, ведь она ничего не сделала, чтобы прекратить издевательства.
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