Мачеха пожаловалась, что дети не слушаются. Тогда мужчина взялся за "воспитание".

В Хмельницкой области сотрудники полиции объявили о подозрении отцу, который раскаленной кочергой избил двух своих малолетних детей.

По информации полиции области, о следах побоев и сильных ожогов на теле детей правоохранителям сообщила работница поселкового совета.

"На место происшествия сразу выехала следственно-оперативная группа и работники ювенальной превенции полиции. Прибыв на место происшествия, правоохранители выяснили, что 37-летний мужчина раскаленной кочергой избил своего 8-летнего сына и 6-летнюю дочь", - рассказали в полиции.

Оказалось, сожительница мужчины, которая не является биологической матерью детей, пожаловалась, что те не слушаются. Чтобы угомонить сына и дочь, отец взял кочергу, разогрел ее в печи и отлупил детей. Дети получили ожоги ягодиц, ног и спины.

Читайте такжеВ прошлом году в результате домашнего насилия в Украине совершено 70 умышленных убийствСледователи открыли уголовное производство по двум статьям Уголовного кодекса - 127 (пытки) и 166 (злостное неисполнение обязанностей по уходу за ребенком). Отцу объявили о подозрении. Решается вопрос о взятии его под стражу.

В целом семья воспитывает пятерых детей. Сейчас их изъяли у родителей и отправили в больницу.

Следователи надеются привлечь к ответственности и женщину, на глазах которой происходило избиение детей, ведь она ничего не сделала, чтобы прекратить издевательства.

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Автор: Катерина Комолова