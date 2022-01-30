Подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы.

Правоохранители раскрыли 20-летнего парня-мошенника. Он под женскими именами на сайтах знакомств у мужчин выманивал деньги.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

Подозреваемый переписывался на сайтах с мужчинами. В ходе общения он предлагал сходить в кино, на концерт или выставку и присылал ссылки на фишинговый сайт по продажам онлайн-билетов. При покупке мужчины указывали реквизиты банковских карт.

"Таким образом мошенник получал доступ к персональным данным и частной информации о банковских картах пострадавших и с помощью различных платежных систем перечислял средства на подконтрольные ему счета", — говорится в сообщении.

В ходже обысков изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны и банковские карты.

По данному факту открыто уголовное производство по части 3 статьи 190 "Мошенничество" Уголовного кодекса Украины. Подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы.

Как ранее сообщал УНИАН, в Киеве активизировались телефонные мошенники, которые выманивают у своих жертв крупные деньги под предлогом "спасения" их близких людей.

Жительница столичной Русановки после телефонного разговора отдала злоумышленнику все свои сбережения. Примечательно, что она сделала это в собственной квартире, куда тот приехал.

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