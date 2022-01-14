С каждым годом мошенники становятся изобретательнее.

Мошенники украли номер телефона у львовянки Ирины Илык и набрали на ее имя онлайн-кредитов на общую сумму более 30 тысяч гривень. Уведомления о том, что на нее оформили кредиты, женщина стала получать в приложении "Дия".

Об этом говорится в сюжете программы "Спецкор" на канале 2+2.

Отмечается, что злоумышленники действуют по налаженной схеме: узнают номер телефона жертвы и через него получают доступ к финансовым данным. Сначала они набирают его с разных номеров, после чего жалуются оператору, что якобы потеряли sim-карту, а для ее восстановления называют три телефонных номера, с которых сами же и звонили.

"С каждым годом мошенники становятся изобретательнее. И если какая-то их схема уже бездействует, то очень быстро они придумывают новую. В киберполиции говорят, что только в прошлом году получили около сорока обращений от граждан, пострадавших от таких воров", – говорится в сюжете.

На данный момент в киберполиции не разглашают, какие именно данные мошенники передают от имени жертв, чтобы получить кредиты.

Читайте такжеВ Киеве активизировались мошенники: жертвы в спешке отдают им десятки тысяч гривеньРанее сообщалось, как клиент "Привата" обвинил банк в сговоре с мошенниками из-за подозрительной "схемы".

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