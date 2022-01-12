Мошенническая схема полиции известна давно - ее жертвами становятся пожилые люди.

В Киеве активизировались телефонные мошенники, которые выманивают у своих жертв крупные деньги под предлогом "спасения" их близких людей.

Об этом пишет "Обозреватель" со ссылкой на собственные источники.

В одном из недавних случаев жительница столичной Русановки после телефонного разговора отдала злоумышленнику все свои сбережения. Примечательно, что она сделала это в собственной квартире, куда тот приехал.

"Мошенник рассказал 75-летней киевлянке, что ее дочь попала в дорожно-транспортное происшествие, сейчас находится в реанимации – потому срочно нужны деньги на ее лечение. Мужчина был настолько убедителен, что женщина сразу же поверила в худшее и сказала, куда подъехать", - рассказал источник.

В итоге выяснилось, что никакого ДТП не было, жертва обратилась к правоохранителям.

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Полицейские в комментарии журналистам говорят, что подобный случай в столице за последнее время происходит не впервые. Не так давно жертвой стала 79-летняя жительница Оболони, которую мошенница запугала необходимостью отдать деньги на "лечение внучки". Злоумышленнице удалось заполучить 66 тысяч гривень. В другом случае, произошедшем уже в Днепровском районе, 72-летняя киевлянка "обогатила" мошенников на 30 тысяч гривень, думая, что отдает их на "лечение внука".

В полиции говорят, что схема "Родственник в беде" известна хорошо - ее жертвами ежегодно становятся сотни пожилых людей. Украинцам при получении звонка с похожей информацией советуют обязательно спросить у автора сообщения что-то личное - к примеру, имя и фамилию родственника. В большинстве случаев ответа на этот вопрос не последует. Также советуют поинтересоваться, в каком городе произошло "ЧП", узнать точное местонахождение родственника - адрес или контактные телефоны полиции/больницы.

Как ранее сообщал УНИАН, Украина и Германия разоблачили международную банду мошенников.