Последствия такого взрыва были бы ужасны - затопление целых деревень и поселков.

В Харьковской области при разминировании дамбы в с. Большие Проходы изъяли мины и взрывчатку с общим тротиловым эквивалентом в 650 кг.

Об этом сообщил в Facebook заместитель начальника Главного управления Нацполиции в Харьковской области-начальник следственного управления Сергей Болвинов.

Он отметил, что следователи провели осмотр места заминирования и зарегистрировали преступления россиян.

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"Возле дамбы во время проверки на наличие взрывчатки специалисты нашли 175 килограмм тротила, 68 противотанковых мин и электродетонаторы - общий тротиловый эквивалент около 650 килограмм! По словам сотрудников, это невероятно большое количество взрывчатки. Для понимания, по оценкам экспертов для взрыва трубы "Северного потока" было использовано 500 кг тротилового эквивалента", - подчеркнул Болвинов.

По его словам, последствия такого взрыва были бы ужасны - затопление целых сел и поселков.

Деоккупация Харьковщины

Как сообщал УНИАН, 6 сентября ВСУ провели успешное контрнаступление на оккупированных территориях Харьковской области.

Уже 14 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Харьковщина почти вся освобождена от российских захватчиков.

В конце сентября первый заместитель председателя ГСЧС Украины Роман Примуш сообщил, что на Харьковщине уже обезвредили свыше 11 тысяч взрывоопасных предметов, обследовано 637 гектаров освобожденных территорий.

По его словам, на деоккупированных территориях Харьковской области сейчас работают около 250 спасателей и 100 единиц техники. Основной задачей является разминирование.

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