Струя холодной воды за считанные секунды залила часть платформы.

На одной из станций метро Харькова прорвало трубу водопровода.

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Как говорится в сюжете ТСН, струя холодной воды за считанные секунды залила часть платформы. Ошарашенные пассажиры сняли подтопление на телефон.

На видео можно увидеть, как потоки воды льются с балкона прямо на перрон и рельсы, напоминая настоящий водопад.

Несмотря на чрезвычайную ситуацию, движение поездов не ограничивали, станцию не закрывали. Воду с перрона убрали, а рабочие взялись за ремонт поврежденной трубы.

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Автор: УНИАН