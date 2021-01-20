В метро Харькова прорвало трубу водопровода / скриншот с видео
На одной из станций метро Харькова прорвало трубу водопровода.
Читайте такжеВ Харькове на рынке обвалился асфальт (видео)
Как говорится в сюжете ТСН, струя холодной воды за считанные секунды залила часть платформы. Ошарашенные пассажиры сняли подтопление на телефон.
На видео можно увидеть, как потоки воды льются с балкона прямо на перрон и рельсы, напоминая настоящий водопад.
Несмотря на чрезвычайную ситуацию, движение поездов не ограничивали, станцию не закрывали. Воду с перрона убрали, а рабочие взялись за ремонт поврежденной трубы.
В харьковском метро прорвало трубу водопровода
Вас также могут заинтересовать следующие новости
- "Течет река небольшая": в Киеве из-за ливня затопило одну из станций метро (фото, видео)
- "Принудительный аквапарк": в Киеве жилой дом залило водой из-за прорванных труб (видео)
- Полураздетая пассажирка киевского метро устроила танцы с элементами тверка (видео)
- В Харькове мужчину смертельно травмировал холодильник, который он пытался украсть (фото 18+)
- На Крещатике в Киеве заметили полуголых промоутеров (видео)
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram