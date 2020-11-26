Из-за инцидента движение поездов было парализовано.

В четверг, 26 ноября, около 11:00 в Харькове на станции метро «Ботанический сад» девушка упала на рельсы.

Читайте такжеВ Киеве во время движения трамвая пострадала военнослужащая: детали инцидентаОб этом сообщает несколько местных Telegram-каналов.

«Девушку достали из-под поезда. Жива, все ок. Полиция увела под руки. Движение поездов восстановлено», – говорится в одном из сообщений.

Отмечается, что из-за инцидента движение на «зеленой» ветке остановилось более чем на 20 минут.

По информации полиции, девушка прыгнула под поезд: «Она жива, без видимых телесных повреждений. На платформу ее вытащили водитель поезда и дежурный полицейский».

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Автор: Катерина Шварц