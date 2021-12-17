Пострадавших госпитализировали.

Таксист службы Bolt в Харькове попал в ДТП. В салоне на момент аварии находились пассажиры.

Фото инцидента появилось в Telegram СТО Харьков.

Автомобиль выезжал из леса на дорогу и не уступил движение легковушке КИА.

Свидетели утверждают, что водитель – гражданин другой страны. Мужчину якобы лишили прав.

Во время столкновения пассажиры Bolt вылетели из окон транспорта и получили травмы. Медики госпитализировали пострадавших.

Водитель дал показания группе патрульных. Авторы сообщения отмечают, что мужчина был с перевязанной головой.

Как писал УНИАН, в Киеве водитель легковой машины BMW на скорости влетел в припаркованные автомобили, после чего врезался в здание торгово-развлекательного центра.

Кроме того, 14 декабря жена украинского ведущего и блогера Анатолия Анатолича Юлия Бойко попала в ДТП.

На Ивано-Франковщине в результате столкновения поезда с легковушкой погибли два человека. От машины после столкновения с поездом осталась груда металла.

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Автор: Виолетта Орлова