Таксист службы Bolt в Харькове попал в ДТП. В салоне на момент аварии находились пассажиры.
Фото инцидента появилось в Telegram СТО Харьков.
Автомобиль выезжал из леса на дорогу и не уступил движение легковушке КИА.
Свидетели утверждают, что водитель – гражданин другой страны. Мужчину якобы лишили прав.
Во время столкновения пассажиры Bolt вылетели из окон транспорта и получили травмы. Медики госпитализировали пострадавших.
Водитель дал показания группе патрульных. Авторы сообщения отмечают, что мужчина был с перевязанной головой.
Как писал УНИАН, в Киеве водитель легковой машины BMW на скорости влетел в припаркованные автомобили, после чего врезался в здание торгово-развлекательного центра.
Кроме того, 14 декабря жена украинского ведущего и блогера Анатолия Анатолича Юлия Бойко попала в ДТП.
На Ивано-Франковщине в результате столкновения поезда с легковушкой погибли два человека. От машины после столкновения с поездом осталась груда металла.
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