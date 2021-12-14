По словам блогера, виновник аварии сбежал после столкновения, но позже его задержала полиция.

Супруга украинского ведущего и блогера Анатолия Анатолича Юлия Бойко попала в ДТП.

Об этом ведущий рассказал в Instagram-сториз.

"ДТП случилось, ничего – все живы, все хорошо… Разбита фара, бампер, крыло зацепили. Машина была как новенькая, но теперь уже нет… Мужик на Cayenne врезался, он летел невменяемый. Вышел и убежал…", – заявил блогер.

По его словам, спустя какое-то время полиция оообщила о задержании виновника аварии, и что его повезли в больницу на освидетельствование, так как у него были признаки алкогольного опьянения.

Читайте такжеЛобода прилетела в Украину поздравить Анатолия Анатолича с рождением сына"Ждем результаты, что скажет полиция", – заявил Анатолич.

Позже он рассказал, что водитель был трезвый: "Никто не ведет себя по-хамски, все культурные, все вежливые… Сейчас выясним, и потом будут разбираться страховые, кто кому что должен… Пьяных нет, для меня это был принципиально".

Ранее сообщалось, что у Анатолия Анатолича родился сын.

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Автор: Катерина Шварц