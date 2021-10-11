Скульптуры подсвечиваются разнообразными огоньками и в сумерках выглядят словно фрагмент какой-то сказки.

В центре Харькова открыли обновленный сквер, главной изюминкой которого стала тематическая зона, где установили фигуры фантастических животных.

Скульптуры подсвечиваются разнообразными огоньками и в сумерках выглядят словно фрагмент какой-то сказки. Между деревьев мелькает иллюминация, которая имитирует звездное небо, сообщает ТСН.

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Реконструкция парка длилась около двух лет. Здесь проложили новые дорожки, отремонтировали фонтаны и обустроили современную сцену. Отныне под открытым небом в парке можно давать концерты, спектакли и устраивать выставки.

Харьковчане делают селфи в новой развлекательной зоне, а городские власти надеются, что эта локация привлечет и туристов.

"Это первый в Украине парк-выставка под открытым небом. На территории креативного пространства свои творческие идеи смогут воплощать молодые скульпторы, дизайнеры, художники по свету, архитекторы, музыканты и артисты. Чтобы поддержать талантливых людей, в городе объявили конкурс творческих проектов, победители которого получат возможность реализовать авторские идеи путем привлечения инвестиций и спонсорской поддержки", - рассказали в горсовете Харькова.

Каждый вечер сквер превращается с помощью фигур фантастических героев и проекционных технологий в сказочный парк.

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Автор: Александр Топчий