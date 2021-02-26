Предварительно установлено, что водитель автомобиля не справился с управлением, выехал за пределы дорожного покрытия и столкнулся со зданием.

В Днепропетровской области в результате столкновения автомобиля со зданием пострадали пять человек, среди которых двое детей.

Читайте такжеВ Киеве таксист наехал на пешехода (фото)Об этом информирует ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Отмечается, что 26 февраля в 07:48 в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что на улице Журавлиной в поселке Чаплинка Петриковского района легковой автомобиль совершил выезд на территорию частного домовладения и столкнулся со зданием.

По прибытию спасателей на место происшествия установлено, что произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля Nissan Tiida.

«Предварительно установлено, что водитель транспортного средства не справился с управлением, выехал за пределы дорожного покрытия и совершил столкновение со зданием, которое было расположено на территории частного домовладения», - говорится в сообщении.

На момент ДТП в салоне автомобиля находились четыре человека - мужчина, женщина и два ребенка.

Также в результате происшествия пострадала хозяйка домовладения, которая именно в это время находилась внутри летней кухни.

На момент прибытия спасателей все пострадавшие были госпитализированы работниками экстренной медицинской помощи в медицинское учреждение.

В ГСЧС уточнили, что в результате ДТП пострадал водитель 1984 г.р., женщина, 1985 г.р., двое детей (2012 и 2015 г.р.) и владелица подворья, 1988 г.р.

Спасатели провели отключение аккумуляторной батареи транспортного средства, чтобы предотвратить возникновение пожара. Детали ДТП устанавливают правоохранительные органы.

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Автор: Светлана Макринская