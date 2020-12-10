В Харькове 23-летний мужчина пытался покончить жизнь самоубийством в метрополитене, прыгнув на рельсы перед электропоездом.
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Как сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, событие произошло сегодня в 10:00 на станции метро «Академика Барабашова».
"23-летний харьковчанин пытался покончить жизнь самоубийством и прыгнул на рельсы перед электропоездом. Сотрудники метрополитена оперативно вытащили мужчину на платформу. Никаких телесных повреждений мужчина не получил», - говорится в сообщении.
В полиции добавили, что график движения электропоездов не нарушался.
Информация о происшествии зарегистрирована в едином учете отдела полиции в метрополитене. Проводится дальнейшая проверка.
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