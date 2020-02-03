Убийство в центре Киева: родители хирурга слышали выстрелы киллера

По информации источника, родители врача - Николай и Елена - находились в квартире, когда услышали выстрелы.

Родители пластического хирурга Андрея Сотника, которого расстреляли в Киеве вечером 2 февраля, слышали выстрелы киллера.

Об этом сообщает Obozrevatel, ссылаясь на собственные источники.

По их данным, хирург арендовал квартиру на улице Саксаганского, где жил вместе с супругой, а также своими родителями. Еще в 2014 году семья врачей выехала из оккупированного Донецка.

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По информации источника, родители врача - Николай и Елена - находились в квартире, когда услышали выстрелы. Мама хирурга попросила мужа выйти на улицу и проверить, что произошло.

Когда мужчина спустился вниз, то увидел во дворе окровавленного Андрея. В это время как раз подъехала полиция.

Николай позвонил жене и сообщил, что их сына застрелили.

Как сообщал УНИАН, в Киеве на улице Саксаганского вчера вечером неизвестный застрелил мужчину.

«В дежурную часть около 18 часов поступило сообщение о том, что на улице Саксаганского неизвестный несколько раз выстрелил в мужчину и скрылся. На его розыск и задержание ориентированы все наряды, проводится специальная полицейская операция. Личность погибшего уже установили, это - киевлянин, 1977 года рождения», - говорится в сообщении полиции.