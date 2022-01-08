Пожар произошел в кабине водителя.

В Харькове во время движения загорелся трамвай. Чрезвычайная ситуация произошла напротив проспекта Московского, 297б.

Как сообщили в ГСЧС в Харьковской области, трамвай двигался по маршруту №23 в Харькове 8 января ночью.

Читайте такжеДвижение парализовано, пассажиры – напуганы: в центре Харькова фура протаранила трамвай (видео)Пожар произошел в кабине водителя. Огонь частично захватил и салон трамвая. В этот момент пассажиров внутри общественного транспорта не было.

Водитель оперативно остановился и вызвал спасателей. Пожар тушили 2 дежурных отделения. Огонь охватил часть трамвая, площадью почти 15 квадратных метров.

Локализовать пожар удалось за считанные минуты. Однако полностью побороть огонь удалось лишь за 2 часа. Спасатели завершили работу в 3 часа ночи.

Предварительно, причиной возникновения огня в салоне назвали короткое замыкание. Неполадка возникла в электропечи в кабине водителя.

Напомним, недавно в Днепре сошел с рельсов трамвай. Он снес светофор и наехал на женщину, которая стояла на пешеходной части.

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