Им сообщили о подозрении.

Четырем коллаборантам, согласившимся в оккупированном Геническе на Херсонщине возглавить псевдомилицию, сообщено о подозрении.

Об этом в Facebook сообщает Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины.

В сообщении сказано, что, по данным следствия, с марта по май 2022 года четверо граждан Украины, находясь на территории оккупированного вооруженными силами Российской Федерации г. Геническ Херсонской области, пошли на сотрудничество с оккупационными властями и добровольно согласились занять должности руководящего состава псевдо правоохранительного органа - начальник, заместители начальника и руководитель кадрового подразделения.

"Эти лица занимались подбором кандидатов и сотрудников в "милицию", охраной мероприятий, которые проводились оккупационной администрацией, а также выполняли другие псевдо "правоохранительные функции" на территории города", - сказано в сообщении.

Фигурантам сообщено о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 (Коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины. При этом отмечается, что среди подозреваемых – эксначальник охраны частной фирмы, бывшие правоохранители, которые в разное время были уволены со своих должностей.

В Нацполиции отмечают, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двенадцати до пятнадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от десяти до пятнадцати лет и с конфискацией имущества или без таковой.

Ранее сообщалось, что в Геническе местные патриоты указали захватчикам и колаборантам, что ожидают прихода Вооруженных сил Украины.

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