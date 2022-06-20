Жители региона ждут его освобождения от российской оккупации.

В оккупированном Геническе (Херсонская область) местные патриоты указали российским захватчикам и коллаборантам, что ожидают прихода в город Вооруженных сил Украины.

Соответствующее фото опубликовал один из херсонских пабликов в Telegram.

"2:1 в пользу украинских партизан. В Геническе орки осквернили граффити, нарисовав триколор поверх украинского флага. А сегодня на триколоре появились надписи "Слава ЗСУ! Слава Украине!", - сказано в сообщении.

Город Геническ расположен в южной части Херсонской области в начале Арабатской стрелки на Азовском побережье. В настоящее время находится под российской оккупацией.

Как известно, в Херсоне и области активно действуют украинские партизаны, которые регулярно показывают оккупантам, что вскоре ВСУ вынудят из бежать либо попросту уничтожат. На днях херсонцы предложили россиянам спеть украинский гимн, ранее в городе появились листовки с фото и контактными данными местных коллаборантов.