Людей незаконно удерживают в СИЗО, отделениях полиции, помещениях баз отдыха, пансионатов, санаториев.

В Херсонской области в плену у оккупантов находятся более 600 человек.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил председатель Херсонской областной военной администрации Геннадий Лагута.

"По нашей информации, более 600 человек находятся в плену. Это активисты, участники АТО, люди, которые всей своей позицией показывают, что они против того, что происходит", - отметил он.

По словам Лагуты, людей содержат в разных местах: в СИЗО, отделениях полиции, помещениях баз отдыха, пансионатов, санаториев.

Председатель ОВА добавил, что в плену уже почти три месяца находится мэр Голой Пристани Александр Бабич.

Напомним, на Херсонщине ВСУ отодвинули оккупантов с первой линии обороны. Враг укрепляется на второй и третьей линии обороны. ВСУ нанесли точные удары по складам, находящимся в тылу. Возле Софиевки и села Давидов Брод ВСУ вели контрнаступательные действия.

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