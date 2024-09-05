За это решение проголосовали 247 депутатов.

Верховная Рада Украины назначила гендиректора "Укроборонпрома" Германа Сметанина министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины. Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк.

По его словам, за данное решение проголосовало 247 народных депутатов Украины.

Кадровые изменения в Минстратегпроме

Как сообщал УНИАН, 5 сентября в Верховную Раду Украины по предложению фракции "Слуга народа" поступили представления премьер-министра о назначении новых кандидатур на должности в Кабинете министров. В частности, тогда было представление о назначении Германа Сметанина министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.

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Сметанин Герман Владимирович родился 8 октября 1992 года в Харькове. Сметанину всего 31 год, однако он имеет 9 лет производственного опыта. Он начинал карьеру инженера-конструктора на Львовском бронетанковом заводе, в 28 лет стал директором по производству Харьковского бронетанкового завода имени Малышева, а затем возглавил сам завод.

В июне 2023 года Кабмин назначил новым гендиректором "Укроборонпрома" Германа Сметанина. Тогдашний министр стратегической промышленности Александр Камышин отметил, что Сметанину поставили три главные задачи: нарастить производство боеприпасов и военной техники; построить в компании эффективную антикоррупционную инфраструктуру; трансформировать "Укроборонпром".

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