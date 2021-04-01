От взрыва гранаты полицейские не пострадали.

В Луганской области спецназовцы во время полицейской операции задержали 39-летнего жителя города Рубежное, который бросил гранату в полицейских.

Читайте такжеВ Киеве "заминировали" посольство РоссииОб этом в Facebook сообщила начальник отдела коммуникации Главного управления Национальной полиции в Луганской области Татьяна Погукай.

По ее информации, сегодня утром в Рубежном наряд патрульной полиции в ходе отработки ориентировки в районе гаражного кооператива возле 7-го микрорайона для проверки документов остановил водителя мопеда. Водитель, увидев полицейских, бросил в их сторону гранату и скрылся с места происшествия. От взрыва гранаты полицейские не пострадали.

Отмечается, что на место происшествия выехали сотрудники следственно-оперативной группы, взрывотехники и руководство полиции. С целью задержания злоумышленника была введена специальная полицейская операция.

Также сотрудники следственно-оперативной группы при осмотре установили, что злоумышленник использовал гранату РГД-5. Кроме того, на месте происшествия обнаружили пистолет и гранату РГД-5, которые он выбросил, скрываясь от полицейских.

«В результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий установлено местонахождение правонарушителя. Бойцы КОРДа задержали его в собственной квартире, где он прятался в коробе кровати», - рассказала Погукай.

Она добавила, что этот мужчина ранее уже был неоднократно судим за совершение тяжких преступлений, но по приговору суда он получил условное наказание.

В настоящее время следователи открыли уголовное производство по статье ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) Уголовного кодекса Украины.

Мужчину доставили в изолятор временного содержания, где с ним будут проводить следственные действия.

‼На Луганщине спецназовцы во время полицейской операции задержали злоумышленника, который бросил гранату в... Опубликовано Полиция Луганской области Четверг, 1 апреля 2021 г.

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Автор: Светлана Макринская