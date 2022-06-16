В Новомосковском районе Днепропетровской области россияне ракетными ударами уничтожили строительное предприятие.
Об этом сообщает Facebook ГСЧС области.
В результате ударов произошло два взрыва, разрушено здание производства.
На место прибыли спасатели. Сейчас там ликвидируют пожар, разбирают завалы. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.
Напомним, вчера российские войска из "Градов" обстреляли Апостоловскую и Покровскую общину Днепропетровской области. Из-за обстрела были повреждены дома, погибли четыре человека.
Ранее сообщалось, что российские войска сосредоточили усилия на захвате Донбасса: продолжают штурмовать Северодонецк, обстреливая близлежащие села и гражданскую инфраструктуру.
На усиление врагу подошли еще две БТГ. Россияне пытаются окружить подразделения наших войск в районе населенных пунктов Лисичанск, Приволье, Северодонецк, Боровское.