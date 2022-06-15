12 убитых и 16 раненых захватчиков в результате боя за трассу.

Оккупанты снова провалили попытку взять под контроль трассу Бахмут - Лисичанск, которая соединяет Донецкую и Луганские области. Армия рашистов в бою за трассу понесла потери: 12 убитых и 16 раненых. После этого захватчики сообщили высшему командованию, что в наступление больше не пойдут.

Об этом написал украинский журналист Роман Цимбалюк у себя в Facebook.

"13 июня группировка воздушно-десантных войск ВС РФ и 1-го армейского корпуса "ДНР" сделала попытку взятия под контроль трассы Бахмут-Лисичанск. В ходе штурмовых действий погибли 12 военнослужащих ВС РФ, 16 – ранены. После неудачного наступления личный состав, который принимал участие в боевых действиях, отказывается в дальнейшем идти в атаку", – написал Цимбалюк.

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, Россия в результате широкомасштабной войны в Украине уже потеряла 32 750 своих солдат. В ГУР перехватили разговор оккупантов, убегающих с поля боя от страха.

Также на Николаевщине украинские военные с вертолетов атаковали скопление врага.

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