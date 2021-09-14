Ребёнка забрали полицейские.

В Днепре женщина оставила своего маленького сына с пьяным мужчиной, который спал прямо на улице.

Об этом сообщает Информатор со ссылкой на отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

Инцидент произошел 13 сентября. На улице Сурикова прохожие заметили мальчика, который бегает возле спящего мужчины. Они вызвали на место полицию.

Полицейские привели в чувство пьяного мужчину 1981 года рождения. Он рассказал, что 5-летнего мальчика ему передала женщина 1984 года рождения.

Читайте такжеПод Днепром подросток "для прикола в TikTok" надышался газом - его не спаслиРебенка вместе с мужчиной доставили в отделение полиции. Позже туда прибыла и мать ребенка, она была пьяна.

Полицейские передали ребенка сотрудникам службы ювенальной юстиции.

Ранее сообщалось, что на Ривненщине мальчики 11 и 12 лет напились водки и попали в больницу. А на Херсонщине пьяная 18-летняя мать "отключилась" в парке рядом со своим двухмесячным ребенком.

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Автор: Людмила Жерновская