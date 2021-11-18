Дело было связано непосредственно с деятельностью Лещенко в 2018 году.

В Министерстве внутренних дел Украины подтвердили, что предотвратили покушение на министра аграрной политики и продовольствия Романа Лещенко, о чем ранее писал УНИАН.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр внутренних дел Денис Монастырский сказал на брифинге.

"Этим гражданином был Роман Лещенко, министр украинского правительства. Это дело было связано непосредственно с его деятельностью в 2018 году, еще до занятия им какой-либо государственной должности", - уточнил Монастырский.

По его словам, заказчиками убийства был гражданин США и гражданка Украины.

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Министр сообщил, что заказов на убийство было два. Сначала было заказано убийство одного украинского гражданина, а потом - именно Лещенко.

По словам главы МВД, в августе в Департамент стратегических расследований Национальной полиции поступила информация о том, что гражданка Украины ищет киллера для совершения заказного убийства.

"Заказчица, гражданка Украины, была выведена на другое лицо, которое, по оперативному замыслу Национальной полиции, выполняло роль киллера", - сказал глава МВД и добавил, что общение заказчицы с "киллером" документировалось.

Тогда же было установлено, что есть еще один заказчик - это гражданин США.

"Он является основным заказчиком данного преступления (гражданин США - УНИАН). Он заказал убийство другого гражданина, который был коллектором, и ему (коллектору - УНИАН) было назначено выбивать долги из определенного бизнес-партнера этого гражданина США, с которым он сотрудничал в 2018 году. За выбивание долгов было взято 150 тысяч долларов, которые он (коллектор - УНИАН) не вернул этому гражданину США. Вследствие чего он (гражданин США - УНИАН) принял решение его убить и, собственно, совершил такой заказ", - сказал Монастырский.

Как отметил министр, правоохранители имитировали похищение человека, которого должны были убить, а после этого поместили в одном из домов под Киевом.

"Заказчики, а именно гражданка Украины, которая первой контактировала с "киллером", и гражданин Соединенных Штатов приехали туда, чтобы убедиться в том, что действительно был выполнен данный заказ", - сказал глава МВД.

Министр рассказал, что было имитировано убийство похищенного лица, а с целью подтверждения этого факта заказчикам было прислано видео, на котором "происходит мнимое погребение данного гражданина для подтверждения истинности действий киллера".

После того, как заказчики убедились, что "киллер" реально выполняет их заказ, они обратились сразу с другим заказом - по устранению на этот раз именно Лещенко, у которого они пытались "отобрать имущество и выбить мнимые долги" с 2018 года, когда американец и украинец были партнерами.

"Вчера вечером состоялась встреча заказчиков и собственно того киллера, который должен был реализовать это преступление в ресторане, и была обсуждена полностью вся оперативная ситуация этого заказа, - что и сколько... Был предоставлен задаток в размере 20 тысяч долларов до выполнения этого преступления", - сказал Монастырский.

При этом, как сообщил министр, гражданин США должен был уехать из Украины, а преступление должно было быть совершено тогда, когда он будет в США. Однако американца задержали правоохранители, об этом проинформировано посольство США. Как сказал Монастырский, только после того о заказе покушения было проинформировано Лещенко.

Что предшествовало

Вечером, 18 ноября, в МВД заявили, что предотвратили покушение на одного из украинских министров, однако фамилий не называли.

УНИАН узнал по собственным источникам, что злоумышленники планировали заказное убийство министра аграрной политики Романа Лещенко.

Автор: Виталий Саенко