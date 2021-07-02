Ребенка госпитализировали \ фото УНИАН
В городе Дубляны, недалеко от Львова, 4-летний мальчик выпал из окна 6-го этажа дома и остался жив.
Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.
Отмечается, что мальчик выпал из окна квартиры сегодня, 2 июля, около 13:00.
«Пострадавшего с диагнозом закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, тупая травма живота, доставили в городскую детскую клиническую больницу», - говорится в сообщении.
Читайте такжеВ Киеве нетрезвый мужчина выпал из экскурсионного теплохода в Днепр (видео)Обстоятельства происшествия выясняются
Вас также могут заинтересовать новости
- На видео попало падение мужчины с высоты на Волыни - его пытались удержать за руки
- В Киеве из окна на 20-м этаже выпала молодая девушка (видео)
- В Киеве мужчина выпал из окна многоэтажки
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram