Травмированного ребенка госпитализировали.

В городе Дубляны, недалеко от Львова, 4-летний мальчик выпал из окна 6-го этажа дома и остался жив.

Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

Отмечается, что мальчик выпал из окна квартиры сегодня, 2 июля, около 13:00.

«Пострадавшего с диагнозом закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, тупая травма живота, доставили в городскую детскую клиническую больницу», - говорится в сообщении.

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Автор: Светлана Макринская