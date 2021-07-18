По словам матери, часть бетонной конструкции приземлилась в 30 сантиметрах от коляски.

На проспекте Яворницкого в Днепре с крыши жилого дома откололся и упал кусок каменного декоративного шара.

Меньше чем в метре от места падения проходила женщина с коляской, сообщает "Информатор" со ссылкой на слова участницы происшествия.

Мать с ребенком направлялись через переулок во двор. Женщина рассказала, что часть бетонной конструкции упала в 30 сантиметрах от коляски, после чего глыба раскололась пополам и отлетела приблизительно на метр.

"Это регулярная проблема. Однако пройти больше негде, а проход там узкий", - сообщила она.

Никто не пострадал.

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Автор: Катерина Комолова