На проспекте Яворницкого в Днепре с крыши жилого дома откололся и упал кусок каменного декоративного шара.
Меньше чем в метре от места падения проходила женщина с коляской, сообщает "Информатор" со ссылкой на слова участницы происшествия.
Мать с ребенком направлялись через переулок во двор. Женщина рассказала, что часть бетонной конструкции упала в 30 сантиметрах от коляски, после чего глыба раскололась пополам и отлетела приблизительно на метр.
"Это регулярная проблема. Однако пройти больше негде, а проход там узкий", - сообщила она.
Никто не пострадал.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Жуткая расправа в Харькове: мужчина размозжил голову своей девушке - соцсети (видео 18+)
- Тянули 10 человек: в Киеве спасли парашютиста, унесенного ветром из-за аварии катера (видео)
- На Львовщине задержали парня, убивающего людей ради любопытства (видео)
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram