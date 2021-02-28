В результате инцидента никто не пострадал.

Сегодня в одном из развлекательных заведений Днепра произошла стрельба.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Днепропетровской области.

"По предварительной информации, неизвестные мужчины, находясь в помещении развлекательного заведения, совершили несколько выстрелов вверх из травматического пистолета. Также неизвестные лица повредили машину, которая была припаркована возле заведения", - сообщили правоохранители.

Как сообщается, во время стрельбы никто не пострадал.

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По указанному факту начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Идет следствие.

Как сообщает Информатор, нападавшие подъехали к ресторану на нескольких автомобилях, ворвались внутрь и открыли стрельбу из травматического оружия. После этого они вышли на улицу, обстреляли принадлежавший бизнесмену Mercedes Gelandewagen и скрылись.

По данным портала, правоохранители ввели по городу план «Перехват», в рамках которого разыскали и задержали более 10 человек, возможно причастных к инциденту.

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Автор: Екатерина Лиманская