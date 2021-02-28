Сегодня в одном из развлекательных заведений Днепра произошла стрельба.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Днепропетровской области.
"По предварительной информации, неизвестные мужчины, находясь в помещении развлекательного заведения, совершили несколько выстрелов вверх из травматического пистолета. Также неизвестные лица повредили машину, которая была припаркована возле заведения", - сообщили правоохранители.
Как сообщается, во время стрельбы никто не пострадал.
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По указанному факту начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Идет следствие.
Как сообщает Информатор, нападавшие подъехали к ресторану на нескольких автомобилях, ворвались внутрь и открыли стрельбу из травматического оружия. После этого они вышли на улицу, обстреляли принадлежавший бизнесмену Mercedes Gelandewagen и скрылись.
По данным портала, правоохранители ввели по городу план «Перехват», в рамках которого разыскали и задержали более 10 человек, возможно причастных к инциденту.
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