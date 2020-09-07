Вероятного виновника происшествия задержали правоохранители.

В Днепре задержан мужчина, бросивший гранату в сторону дома.

Как сообщает Отдел коммуникации полиции Днепропетровской области, инцидент произошел в воскресенье вечером возле одного из домов по улице Баженова.

Предварительно установлено, что 35-летний мужчина бросил гранату в сторону дома, где находились двое мужчин. В результате взрыва мужчины получили телесные повреждения.

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На месте происшествия работали следственно-оперативная группа полиции, спасатели и работники взрывотехнической службы. По предварительным выводам экспертов, взорваться могла граната РГД-5.

В настоящее время злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. По данному факту следователи открыли уголовное производство по ст. 15 ч. 2 ст. 115 ч. 2 п. 1,5 Уголовного кодекса Украины (покушение на умышленное убийство). Продолжается следствие.

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Автор: Юлия Петриченко