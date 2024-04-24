Женщина не хотела ухаживать за сыном, поэтому решила его продать, а на полученные деньги планировала открыть собственный бизнес.

В Днепре задержали мать, которая за миллион гривен хотела продать двухлетнего сына.

Как сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области, купить ребенка 19-летняя женщина предложила своей знакомой и договорилась с ней о встрече.

Отмечается, что 23 апреля женщина взяла ребенка и пришла на указанное место, где "продала" мальчика за миллион гривен. Ее задержали при получении оговоренной суммы.

Правоохранители рассказали, что женщина не хотела ухаживать за сыном, поэтому решила от него избавиться, а на полученные деньги планировала открыть собственный бизнес.

В полиции отмечают, что ребенка передали представителям органов власти и ювенальным полицейским. Сейчас мальчиком занимаются врачи.

По месту жительства задержанной провели обыск и изъяли вещественные доказательства. Ей сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 149 Уголовного кодекса Украины (торговля людьми). В ближайшее время фигурантке будет избрана мера пресечения.

Другие новости о продаже детей

В прошлом году в Украине разоблачили масштабную схему продажи младенцев за границу под видом суррогатного материнства. К ее организации оказались причастны руководители клиник, предоставляющие услуги по репродуктивной медицине в Киеве и Харькове.

Подозреваемые подыскивали на территории Харьковской области женщин, которые соглашались стать суррогатными матерями. Размер денежного вознаграждения составлял от 50 до 70 тыс. евро за новорожденного ребенка, из которых 12 тыс. евро - плата суррогатным матерям.

Правоохранители проверяли информацию о 40 случаях перемещения новорожденных детей из Украины за границу. 12 участникам преступной организации было сообщено о подозрении в торговле людьми.

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