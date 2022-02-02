Деньги они собирались потратить на новый дом.

В Запорожье родители пытались продать новорожденного ребенка за 7 тысяч долларов.

Об этом говорится в приговоре Орджоникидзевского районного суда Запорожья, пишет ТСН.

В апреле 2017 года супруги из Киева нашли в сети женщину, которая хотела усыновить ребенка. Они предложили ей за 7 тысяч долларов купить своего младенца.

Супруги приехали в Запорожье, где женщина родила девочку и передала ее "новой матери". После получения денег их задержали полицейские.

Читайте такжеВ Херсонской области мужчина расстрелял соседских собак (видео)Оказалось, что женщина, которая хотела усыновить ребенка, обратилась в полицию после получения предложения о покупке младенца. Родители ребенка сказали ей, что потратят деньги на покупку дома.

Мужчина в суде уверял, что уговаривал жену оставить ребенка, но она убедила его, что та "может иметь другой цвет кожи". Он якобы узнал о "сделке" лишь за неделю до родов.

Суд признал отца младенца виновным по ч. 3 ст. 149 УК Украины. Его приговорили к 5 годам лишения свободы, но заменили этот срок на 3 года испытательного. Дело в отношении его жены суд рассматривал во время другого заседания.

Ранее сообщалось, что в Херсонском поезде маленький ребенок получил ожоги почти 10% тела.

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