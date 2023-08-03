Организаторы схемы - руководители клиник, которые предоставляют услуги в сфере репродуктивной медицины в Киеве и Харькове.

Руководители некоторых клиник, которые предоставляют услуги по репродуктивной медицине в Киеве и Харькове, организовали незаконную схему продажи и переправки новорожденных в Украине детей за границу под прикрытием суррогатного материнства.

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора. По данным следствия, в состав преступной организации входило 12 человек. Это сами организаторы схемы – руководители медицинских клиник, а также работники этих клиник, менеджеры, администраторы и адвокаты.

"За денежное вознаграждение они осуществляли продажу новорожденных детей иностранным гражданам, проживающим в странах, где запрещено суррогатное материнство", - отмечают прокуроры.

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Подозреваемые подыскивали на территории Харьковской области женщин, которые соглашались стать суррогатными матерями. Размер денежного вознаграждения составлял от 50 до 70 тыс. евро за новорожденного ребенка, из которых 12 тыс. евро – плата суррогатным матерям.

После рождения ребенка суррогатная мать предоставляла разрешение на вывоз младенца за границу и согласие на получение гражданства другой страны. В случае несогласия суррогатной матери на отдельные условия, участники схемы угрожали и запугивали.

В рамках следствия установлены факты незаконного перемещения за границу 8 младенцев и предотвращена попытка вывоза за границу еще одного ребенка во время действия военного положения.

Сейчас проверяется информация относительно 40 фактов вывоза новорожденных детей из Украины за границу.

Правоохранители провели более 40 обысков. Изъяты медицинская документация, копии паспортов граждан Украины и иностранцев, доверенности относительно представительства интересов, денежные средства, ноутбуки, мобильные телефоны, черновые записи и флеш носители.

Сейчас 12 участникам преступной организации сообщено о подозрении в торговле людьми (ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 149, ч. 1 ч. 2 ст. 255 Уголовного кодекса).

Правоохранители задержали на это время пятерых человек (в порядке ст. 208 УПК), решается вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения.

Торговля детьми в Украине

В июне на Закарпатье задержали мужчину, который купил у женщины из Житомира 11-месячного младенца и пытался вывезти его за границу, чтобы там продать в одной из стран ЕС за $25 тыс.. Из этой суммы мужчина предложил матери ребенка - жительнице Житомира - $5 тыс. Подозреваемым в торговле детьми оказался педагог –бывший директор школы и воспитатель детдома.

43-летнего мужчину, который пытался пересечь границу с женщиной и ее ребенком, задержали 24 июня на территории пункта пропуска со Словакией "Малые Селменцы" в Ужгородском районе. По данным правоохранителей, закарпатец подыскивал женщин, находящихся в затруднительном материальном положении, и склонял их к продаже детей.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 149 Уголовного кодекса, то есть покушение на торговлю людьми, совершенное в отношении малолетнего. Злоумышленнику грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.

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