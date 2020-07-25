В Днепре четыре парня застряли на надувном матрасе под центральным мостом (фото)

От оказания медицинской помощи парни отказались.

В Днепре спасатели доставили на берег четырех парней, которые застряли на надувном матрасе на середине реки Днепр.

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Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, в 19:15 в Службу спасения «101» поступило сообщение от граждан о том, что в Соборном районе города под центральным мостом через реку Днепр четверо человек на надувном матрасе нуждаются в помощи.

На месте спасатели установили, что нужна помощь четверым парням. Они были на матрасе на середине реки. Водолазы-спасатели пересадили потерпевших на спасательный катер и доставили к берегу.

От оказания медицинской парни ребята отказались.

Как сообщал УНИАН, сегодня работники ГСЧС осуществили эвакуацию туристов с детьми, которые застряли на Говерле.

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