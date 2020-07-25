Спасатели эвакуировали застрявших на Говерле туристов с детьми (фото)

В ГСЧС уточняют, что в группе из 13 туристов, которые из-за ливня не смогли самостоятельно спуститься с горы, было 4 детей.

Спасатели эвакуировали в безопасное место семерых туристов, среди которых четверо детей, застрявших на горе Говерла в Раховском районе Закарпатской области.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

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«По состоянию на 20:15 три человека и четверо детей (2007, 2013, 2018 и 2019 г.р.) с горы Говерла доставлены в удовлетворительном состоянии в урочище Козьмещик вблизи с. Лазещина Раховского района. Шесть человек самостоятельно спускаются к урочищу Козьмещик», - говорится в сообщении.

В ГСЧС уточняют, что в группе было 4 детей.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 25 июля, около 13:45 вблизи горы Говерла в Раховском районе Закарпатской области попала под ливень и запросила помощь группа из 13 туристов. Сообщалось, что в составе группы шесть детей в возрасте от 1,5 до 12 лет и 7 взрослых.

В 16:45 спасательная группа встретилась с туристами. Планировалось детей и нескольких взрослых снегоболотоходом доставить в с. Лазещина. Остальные члены группы в сопровождении спасателей должны были продолжить спуск до населенного пункта пешком.

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