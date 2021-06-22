Дикорастущие грибы собрал отец ребенка.

Врачи Днепропетровской областной детской больницы не смогли спасти 9-летнего ребенка, который отравился грибами и поступил в отделение в крайне тяжелом состоянии.

Об этом сообщает «Наше Місто». Ребенка доставили в областную больницу из Новомосковской ЦРБ.

«Нам рассказали, что грибы собирал отец мальчика. Вероятнее всего, среди них была бледная поганка, поскольку отравление было очень сильным. Его состояние было крайне тяжелым, и, несмотря на все усилия, приложенные врачами для спасения жизни ребенка, вчера он умер.

Эта трагедия в который раз подтверждает, что нельзя употреблять в пищу дикорастущие грибы и взрослым, ним тем более детям», — рассказал журналистам генеральный директор ДОКБ Алексей Власов.

Отмечается, что симптомы отравления бледной поганкой очень похожи на кишечную инфекцию. При этом рвота и понос практически не прекращаются, происходит сильное обезвоживание организма. При этом симптомы отравления проявляются лишь через несколько часов – если человек съел гриб вечером, плохо ему станет лишь под утро.

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Автор: Дмитрий Захаров